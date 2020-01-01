Елена Синица Минздрав РФ внёс вакцинацию от COVID-19 в календарь профилактических прививок Выделено три уровня приоритета Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Министерство здравоохранения РФ внесло в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщается в приказе министерства, опубликованном на портале правовой информации.

Ведомством выделены уровни приоритета при вакцинации. К первому уровню относятся работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и люди с хроническими заболеваниями.

К приоритету второго уровня отнесли работников организаций транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, работников в пунктах пропуска через государственную границу, сотрудников, работающих вахтовым методом. К этому же уровню относятся волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг.

На третьем уровне — государственные гражданские и муниципальные служащие, учащиеся колледжей и вузов старше 18 лет и лица, подлежащие призыву на военную службу.

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