В рамках нацпроекта в Перми в этом году отремонтировали 22 дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

В 2020 году в Перми в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным, были отремонтированы 22 объекта.

Среди них — улицы как в центре, так и в отдалённых районах города. Например, ул. Новогайвинскую в Орджоникидзевском районе привели в порядок впервые за 10 лет. Работы шли на участке в 1,33 км от отворота на микрорайон Ширяиха до границы района с Мотовилихой. В микрорайоне Голованово впервые за 15 лет отремонтировали участок ул. Сестрорецкой от ул. Евгения Пузырёва до ул. Бумажников (680 м). В Мотовилихинском районе привели в порядок участок ул. Уинской на отрезке от ул. Грибоедова до спуска в сторону города, обустроен дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую. Эта дорога, напомним, выводит автомобилистов на Восточный обход с ул. Уинской. Завершён ремонт ул. Подлесной в микрорайоне Парковом.



В центре Перми отремонтировали улицы Петропавловскую, Окулова, Монастырскую, Краснова, Н. Островского, Тихую, Малую Ямскую. Ул. Пермская в Ленинском районе Перми отремонтирована на участке от ул. Сибирской до ул. Газеты «Звезда».



Отметим, что по поручению губернатора дороги в рамках нацпроекта ремонтируются комплексно: помимо укладки нового асфальта, обустраиваются тротуары, подъезды к социально значимым объектам, устанавливаются светофоры, а также комплексы фотовидеофиксации, ведутся работы по озеленению и т. д.



В 2020 году на реализацию нацпроекта было направлено 2,5 млрд руб., из которых 1 млрд руб. — федеральные средства, 1,3 млрд руб. — краевые средства, и 149 млн руб. — средства местных бюджетов. Более 1,1 млрд руб. в рамках нацпроекта направлено на ремонт дорог непосредственно в Перми.



Напомним, всего в этом сезоне, в том числе по другим проектам, в Перми обновлено около 1 млн кв. м дорожного покрытия — это порядка 30 крупных и значимых объектов дорожного ремонта. Долгосрочная цель нацпроекта, инициированного президентом России Владимиром Путиным, — увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 65% до 85% к 2024 году.



Среди основных дорожных строек в Перми (с учётом других проектов) значатся: завершение реконструкции ул. Героев Хасана (от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева); реконструкция ул. Революции (второй этап), ул. Карпинского (от ул. Мира до шоссе Космонавтов и от ул. Свиязева до ул. Советской Армии), ул. Маршала Жукова, Плеханова (от шоссе Космонавтов до ул. Грузинской); строительство ул. Крисанова (от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина).



На совершенствование системы муниципальных автомобильных дорог и дорожных сооружений в бюджете Перми предусмотрено в 2021 году 5,304 млрд руб., в 2022 году — 3,8 млрд руб., в 2023 году — 3, 77 млрд млн руб.

Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы:



— Планы дорожного сезона на год в целом выполнены. Ввели в строй участок ул. Революции. Открылось четырёхполосное движение на ул. Крупской, полностью её ремонт закончат в следующем году. Есть вопросы по ул. Героев Хасана. Понятно, что на объекте много подземных сетей, это усложняет ремонт, но тогда и сроки нужно ставить реальные. В новом бюджете на дорожную сферу также запланированы серьёзные средства. От администрации города требуются полная концентрация и ответственный подход к организации работ. Дума со своей стороны продолжит держать эту тему на особом контроле.

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