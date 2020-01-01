Елена Синица Два министерства, торговые сети и производители подписали соглашение о снижении цен на масло и сахар Оно действует до 1 апреля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 16 декабря, крупнейшие торговые сети и производители продовольствия, а также федеральные Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Об этом сообщает Интерфакс.

В частности, в соглашениях закреплены цены на сахар (36 руб. за 1 кг в опте) и на масло (95 руб. за 1 л в опте и 110 руб. в рознице).

«Ключевым механизмом сдерживания цен станут многосторонние взаимообязывающие соглашения отдельно по сахару и по подсолнечному маслу, действующие с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года», — сообщила пресс-служба правительства.

Соглашения предусматривают корректировку цен в течение пяти дней с даты подписания.

По словам главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева, соглашения подписаны с ключевыми производителями, на которых приходится более 90% рынка сахара и более 85% рынка подсолнечного масла.

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