Автобусный перевозчик в Перми запустил автоматизированную систему отслеживания температуры у водителей и кондукторов Случаев, когда сотрудники с повышенной температурой выходили на работу, пока не было Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «РТ Лайн» с начала декабря внедрило в свою работу автоматизированный температурно-масочный контроль у сотрудников.

Как пояснили в компании, на входе в автобазу, где размещается перевозчик (ш. Космонавтов, 328/1), установлен турникет с вмонтированным термодатчиком и видеосистемой, произведённой ООО «Тетрон». Если у сотрудника компании нет медицинской маски или у него повышенная температура, то турникет блокирует вход на предприятие.

Перевозчик отметил, что пока не было ни одного случая, когда больной сотрудник пытался выйти на работу.

«Но если будет выявлен такой работник, то его направят к медицинскому работнику предприятия, который уже определит дальнейшие действия», — пояснили в «РТ Лайн».

Отметим, что компания на сегодняшний день обслуживает пять автобусных маршрутов Перми: №№1, 4, 14, 32, 67.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.