Минтарифов Прикамья намерено оспорить судебное решение по тарифу на вывоз ТКО Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края намерено обжаловать решение Пермского краевого суда, который признал недействующими тарифы регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго», установленные на 2019 год.

Эти тарифы являются заменяющими и были введены в июне этого года, после того как прошлогодний тариф «Теплоэнерго» отменён судом ещё в октябре 2019 года.

«Тариф на вывоз ТКО на 2019 год является действующим. На сегодня решение Пермского краевого суда в законную силу не вступило, а значит, квитанции на оплату услуги по вывозу мусора необходимо оплачивать. Министерство будет обжаловать решение в апелляционной инстанции после получения мотивировочной части. По закону в том случае, если тариф на 2019 год будет пересчитан в меньшую сторону, жителям, оплатившим услугу, будет сделан перерасчёт. Если тариф на 2019 год будет пересчитан в сторону увеличения, то на добросовестных плательщиках эта ситуация никак не отразится, однако должникам оплата будет предъявлена по новому тарифу», — пояснили в министерстве.

Отметим, что сейчас тариф составляет 5240,92 руб. за тонну.

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