Непростая тарифметика Суд признал необоснованным тариф «Теплоэнерго»

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Пермский краевой суд 11 октября отменил тариф регионального оператора по обращению с ТКО — ПКГУП «Теплоэнерго», а также нормативы накопления отходов. По мнению истцов, общественников и представителей ТСЖ, тариф является необоснованным и включает в себя непрофильные расходы. При этом суд отказал в удовлетворении требования о том, что базой для расчёта платы за вывоз мусора для жителей многоквартирных домов должно стать число проживающих, а не количество квадратных метров, как это предусмотрено сейчас. Один из истцов, Денис Галицкий, намерен подать апелляцию в этой части. Впрочем, по данным «Нового компаньона», в апелляции нет необходимости, поскольку с 2020 года собственники жилья в МКД будут платить за вывоз мусора исходя из количества прописанных.

Фото: Константин Долгановский

Ещё в январе 2019 года представители ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и общественник Денис Галицкий обратились в суд с требованием отменить экономически необоснованный тариф и платёж за вывоз мусора с квадратного метра. «Как мы полагаем, расчёт объёма и стоимости ряда затрат, включённых в тариф, является необоснованным, не соответствующим основам ценообразования в этой сфере, — заявил «Новому компаньону» представитель истцов юрист Виталий Степанов. — Если те или иные расходы были включены в состав тарифа в принципе неправомерно или в завышенном размере, то это обстоятельство не могло не повлечь увеличения платы жителей Пермского края за услугу по обращению с ТКО. В случае исключения таких затрат тариф должен быть снижен, а переплата возвращена либо зачтена в счёт будущих платежей потребителей». Он не стал комментировать конкретные статьи затрат, заложенных в тариф. Однако суд удовлетворил иск только частично и постановил отменить лишь тариф регоператора и норматив накопления ТКО для многоквартирных домов.

Истцы по-разному воспринимают такое решение суда. Как сообщил «Новому компаньону» руководитель ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александр Зотин, мотивировочная часть решения, скорее всего, будет готова 21 октября. «Затем будет ясно, что именно надо убрать из тарифа. Впрочем, главное, что «липовые» тарифы и нормативы «Теплоэнерго» отменены. А это — облегчение для всего края», — заявил представитель ТСЖ.

Однако Денис Галицкий не так оптимистичен. Как написал общественник на своей странице в Facebook, отмена платежа за вывоз мусора с квадратного метра была для него единственной задачей в этом иске. «Завышение нормативов я выявил попутно в ходе ознакомления с документами, и это для меня не имело особого значения. Не вижу большого смысла бороться за копейки, когда руку в карман запустили по локоть. Так что суд для меня оказался проигранным. Ознакомлюсь с мотивировкой и обязательно буду подавать апелляцию, хотя и считаю, что судебной системы в России нет», — сообщил Денис Галицкий.

С ним солидарен Виталий Степанов. По его мнению, подход, предполагающий сочетание принципов взимания платы в зависимости от площади квартиры и количества проживающих, «является несправедливым и в определённой степени дискриминационным. В этой части судом было отказано в удовлетворении требований административного иска, поэтому здесь мы, скорее всего, продолжим борьбу в вышестоящих судебных инстанциях».

В Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края заявили, что в настоящее время решение суда в законную силу не вступило, и, соответственно, тариф и норматив являются действующими. Сейчас ведомство ожидает мотивировочной части решения, чтобы изучить доводы суда и принять решение о дальнейших действиях.

Тариф регоператора в течение года неоднократно пересматривался, и в настоящий момент он составляет 5299,25 руб. за тонну. Норматив накопления ТКО для жителей — 6,7 кг на 1 кв. м в год. Сейчас ежемесячный платёж за услуги в многоквартирных домах составляет 2,96 руб. за 1 кв. м, а ежемесячный платёж жителей частного сектора — 65,8 руб. с одного проживающего.

По данным «Нового компаньона», минтарифов с вероятностью 99% будет оспаривать решение суда. С учётом того, что до 20 декабря ведомство должно утвердить новый тариф, до этого времени жители будут платить по старому тарифу. При этом с 2020 года, скорее всего, край перейдёт на единые стандарты: все жители, вне зависимости от вида жилья, будут платить за вывоз мусора исходя из количества прописанных жильцов.