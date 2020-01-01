Елена Лодыгина журналист Экс-главврач пермской МСЧ №6 Андрей Лебедев возглавил управление здравоохранения Еврейской автономной области Ранее ему было запрещено занимать руководящие должности Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший главврач Пермской медико-санитарной части №6, в прошлом году дисквалифицированный на год за нарушения при поставке лекарств, Андрей Лебедев с 16 декабря назначен руководителем управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области. Об этом сообщает областной портал «РИА Биробиджан».

Андрей Лебедев в 1998 году окончил лечебный факультет Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера. После интернатуры в качестве врача-хирурга трудился в медико-санитарной части №11, более 10 лет отработал анестезиологом-реаниматологом, хирургом-онкологом (отделение опухолей головы и шеи) в Пермском онкодиспансере.

Главврачом МСЧ №6 он был назначен в 2015 году, уволился с этой должности в июне 2016 года. С августа 2018 года по 10 апреля 2019 года работал главным врачом Пермской городской детской поликлиники №3.

Отметим, что прокуратурой в МСЧ №6 были выявлены нарушения при закупке лекарств. Как установило надзорное ведомство, администрация медучреждения нарушала 30-дневный срок оплаты исполненных контрактов с поставщиками. Подобные нарушения допускались и в 2017 году. Тогда Андрей Лебедев по постановлению прокурора Орджоникидзевского района Перми был оштрафован. По итогам проверки за 2018 год прокурор вновь возбудил дело об административном правонарушении.

Мировой суд признал Андрея Лебедева виновным. Было назначено административное наказание в виде дисквалификации. Специалист на год лишался права занимать должность главного врача.

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