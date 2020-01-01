Елена Синица Гордума утвердила программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на три года Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На заседании Пермской городской думы 15 декабря депутаты приняли во втором чтении программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми. Программа рассчитана на 2020–2022 годы.

Как отмечается в программе, её целью является повышение качества жизни населения Перми за счёт обеспечения сбалансированного развития транспортной инфраструктуры города. В числе задач — снижение временных затрат жителей на передвижение по городу, повышение безопасности дорожного движения, а также снижение экологической нагрузки от транспорта на окружающую среду. Кроме этого, планируется развивать условия для увеличения доли поездок на общественном транспорте.

Программа включает в себя широкий перечень мероприятий и по развитию улично-дорожной сети. Наиболее масштабным из них является комплекс работ по реконструкции ул. Карпинского и её соединению с ул. Крисанова с выходом к перекрёстку с ул. Пушкина. При этом проект предусматривает строительство моста через р. Данилиху и организацию пересечения с шоссе Космонавтов на разных уровнях. Кроме того, включены мероприятия по реконструкции ул. Плеханова, ул. Грибоедова, ул. Маршала Жукова, строительству Ивинского проспекта, второй очереди моста через р. Егошиха на ул. Революции и многие другие. До 2022 года должны быть готовы проекты по реконструкции ул. Углеуральской, ул. Куфонина, Паркового проспекта, участка ул. Революции от ул. Куйбышева до площади ЦКР.

Особое внимание в программе уделено вопросам инфраструктуры общественного транспорта — это развитие трамвайной сети, капитальный ремонт существующих трамвайных путей, обустройство новых, ремонт и дополнительное оборудование существующих остановочных пунктов, организация полос для движения общественного транспорта.

Отметим, что в 2022 году планируется сократить время поездки на общественном транспорте до 45,9 минуты (в 2019 году этот показатель составил 48,3 минуты). Также предполагается, что к 2022 году соотношение поездок на общественном транспорте и на личном должно составить 60% и 40% соответственно. Отдельное внимание — развитию велопешеходных дорожек. Так, к 2022 году их протяжённость должна составлять не менее 26,3 км.

Между чтениями в программу было внесено 33 поправки. По словам заместителя председателя комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству, большинство из них носили редакционный характер. Так, часть из них касалась изменения показателей пешей доступности до транспортно-пересадочных узлов. «Документ, вне сомнений, очень важен. Как и многие другие программы комплексного развития инфраструктуры, программа развития транспортной — одна из составных частей перспективы развития города в целом», — отмечает Олег Афлатонов.

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