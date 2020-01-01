На расселение аварийного жилья в Перми в 2020 году направлено порядка 2,4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В период с начала 2019 года по конец ноября 2020 года в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» расселено 82,03 тыс. кв. м аварийного жилья. В благоустроенные квартиры переехали 5,55 тыс. человек. Это 148,8% от целевого показателя на 2019–2020 годы: в крае за два года должно было быть расселено 55,11 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживали порядка 3 тыс. человек.

Расселение жилья с опережающими темпами в крае ведётся с 2019 года. Этот вопрос по поручению президента РФ Владимира Путина находится на особом контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По итогам прошлого года Прикамье вошло в число регионов-лидеров по темпам расселения аварийного жилья. Край планирует наращивать этот потенциал. В октябре по поручению губернатора Дмитрия Махонина минстрой направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ РФ письмо с просьбой предоставить опережающее финансирование в размере 2,4 млрд руб. для ускоренной реализации плана расселения аварийного жилья по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Напомним, одна из целей нацпроекта — в срок до 1 сентября 2025 года расселить все дома, признанные аварийными до 2017 года. Таким образом, в период 2019–2025 годов в Пермском крае должно быть расселено 485,5 тыс. кв. м «аварийки», где проживают 31,5 тыс. человек. Благодаря региональной программе, которая реализуется в крае дополнительно к нацпроекту, эти показатели будут выше. В сумме до 2025 года край планирует расселить порядка 600 тыс. кв. м аварийных домов и обеспечить переезд 37 тыс. человек в благоустроенное жильё. На сегодня уже расселено 149,874 тыс. кв. м, в новое жилье переехали 9,707 тыс. человек.

В Перми на эти цели в 2020 году из всех бюджетов предусмотрено 2,4 млрд руб. Эти средства планируется направить на расселение 51,2 тыс. кв. м аварийного жилья. Таким образом, из аварийного фонда будет переселено порядка 3,5 тыс. человек. «Расселение ветхого и аварийного жилья считаю социальным обязательством, — отмечает вице-спикер Пермской гордумы Алексей Грибанов. — Тратим на это порядка 2,4 млрд руб. Начинаем эту застарелую проблему двигать с мёртвой точки». По его словам, около 92 тыс. кв. м надо расселить уже в следующем, 2021 году.

Расселение — непростой вопрос, отмечает заместитель председателя комитета по городскому хозяйству гордумы Олег Афлатонов. «Многогранная тема, — говорит депутат. — Это получение проекта земельных участков, понимание того, куда и сколько людей нужно переселить. Есть и федеральные ограничения: цена квадратного метра, удалённость. Также это вопрос желания или нежелания человека переехать из точки А в точку В. Но и городская администрация, и коллеги по депутатскому корпусу прикладывают все усилия для решения этой проблемы. Мы все прекрасно понимаем, что жилищный фонд стареет, необходимо в темпе решать эту проблему. И мы уже вышли на опережение, город перешёл ту черту, за которой нужно больше строить, чем расселять».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.