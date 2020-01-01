Фонд капремонта в 2020 году разработал проектно-сметную документацию для ремонта 86 домов в крае Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Специалисты Фонда капитального ремонта Пермского края в 2020 год разработали более 100 проектно-сметных документаций, по 86 многоквартирным домам. Это стало возможным благодаря тому, что в этом году фонд вошёл в число саморегулируемых организаций, которые могут самостоятельно разрабатывать проектно-сметную документацию для ремонта.

Такая возможность позволила сократить подготовку ПСД с шести месяцев до двух. Специалисты фонда также вправе доработать проекты, которые подрядчик сделать некачественно. В результате сокращения времени на проектирование, раньше начинаются и сами строительно-монтажные работы. А это позволяет ремонтировать больше домов.

В целом за год фонд отремонтировал 353 дома, где выполнил 507 видов работ.

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