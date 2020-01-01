Елена Лодыгина журналист В пермском аэропорту появится пневмопочта За это руководство аэропорта готово заплатить 350,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Аэрофинанс» объявило закупку в виде запроса предложений на поставку и монтаж пневматической почты для международного аэропорта Пермь. Информация об этом опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как сказано в конкурсной документации, оборудование необходимо установить в пос. Сокол, на территории аэропорта Большое Савино в течение 45 календарных дней с момента заключения контракта. Начальная максимальная цена контракта составила 350,5 тыс. руб.

За эти деньги подрядчик должен закупить оборудование, установить его и провести инструктаж работников. В конкурсной документации не указано, с какой целью будет использоваться данный вид связи.

Отметим, пневмопочта (или подземная почта) — это система перемещения штучных грузов под действием сжатого или, наоборот, разрежённого воздуха. Закрытые капсулы перемещаются по системе трубопроводов, перенося внутри себя нетяжёлые грузы либо документы.

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