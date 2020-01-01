Григорий Серёдкин На Кубке по снежной и ледовой скульптуре не будет иностранных участников В конкурсе примут участие команды из 15 городов России Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 6 по 12 января 2021 года в Перми пройдёт Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+). Об этом на пресс-конференции сообщила представитель некоммерческого фонда скульпторов России «Единение» Светлана Колчанова.

Конкурс пройдёт в одной номинации — ледовая скульптура. Все творения будут объединены одной конкурсной темой «исчезающей красоты». Открытие Кубка состоится 6 января. Создавать свои творения скульпторы будут непосредственно с 7 по 11 января. А 12 января состоится церемония награждения призёров.

Выставка ледовых скульптур конкурса будет открыта с 14 января по 15 февраля 2021 года. На ней горожане и гости краевой столицы смогут познакомиться с работами мастеров. Все скульптуры будут представлены вокруг новогодней ели в 68-м квартале на городской эспланаде.

Светлана Колчанова, представитель некоммерческого фонда скульпторов России «Единение»:

— С Пермью Кубок связан уже 10 лет из всех 13 лет проведения этого конкурса. Этот проект стал по-настоящему традиционным и любимым зрительской аудиторией. Он всегда привлекает к себе много внимания и за эти годы задал высокую художественную планку. Сегодня не обязательно ехать в Харбин или на Аляску, где проходят крупнейшие конкурсы ледовой скульптуры. Достаточно приехать в Пермь и увидеть шедевры изо льда и снега в исполнении лучших мастеров ледовой скульптуры.

Всего в конкурсе примут участие 15 команд, каждая из которых создаст свою уникальную скульптуру. Добавим, что из-за пандемии коронавируса конкурс в этом году пройдёт без зарубежных мастеров. Помимо пермских мастеров, в конкурсе будут участвовать скульпторы из Екатеринбурга, Жуковского, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Кургана, Москвы, Нижнего Тагила, Рязани, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Якутска и Ялты.

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