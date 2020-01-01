Мария Сыропятова В ноябре в пермских аптеках зафиксировано небольшое снижение цен на медикаменты За месяц средняя цена медикаментов снизилась на 0,61% Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

По итогам ноября, в Пермском крае стоимость медикаментов сократилась на 0,61%. Об этом говорят данные Пермьстата. При этом в целом за одиннадцать месяцев 2020 года их стоимость выросла на 7,12%.

В сентябре и октябре 2020 года средние цены на медикаменты увеличились соответственно на 2,26% и на 1,26%.

На некоторые препараты в ноябре цены всё равно повышались. В частности, супрастин подорожал на 6,4%, эналаприл — на 13,36%, амоксициллин — на 11,5%, бромгексин — на 6,74%.

Эксперты связывали рост на отдельные группы медикаментов с их относительно невысокой ценой и высокой востребованностью у населения: за счёт большого объёма продаж аптеки могут генерировать прибыль, а потребитель не замечает роста цен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.