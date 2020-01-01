Алиса Окулова Маршрут поезда «Таврия» Симферополь — Екатеринбург продлили до Перми Время в пути составляет 75 часов Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Поезд «Таврия» Симферополь — Екатеринбург продлён до Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Из Симферополя в Пермь состав будет отправляться по четвергам и воскресеньям. Маршрут пролегает через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. Обратно поезд будет отправляться по вторникам и пятницам.

В составе поезда войдут три плацкартных и пять купейных вагона. Их вместимость составляет 314 мест. Время в пути составляет 75 часов.

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