Алиса Окулова
Маршрут поезда «Таврия» Симферополь — Екатеринбург продлили до Перми
Время в пути составляет 75 часов
Поезд «Таврия» Симферополь — Екатеринбург продлён до Перми. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Из Симферополя в Пермь состав будет отправляться по четвергам и воскресеньям. Маршрут пролегает через Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Уфу, Челябинск и Екатеринбург. Обратно поезд будет отправляться по вторникам и пятницам.
В составе поезда войдут три плацкартных и пять купейных вагона. Их вместимость составляет 314 мест. Время в пути составляет 75 часов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.