Елена Лодыгина журналист В администрации Перми появится отдел по развитию туризма Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Городская администрация вынесла на пленарное заседание Пермской гордумы проект решения о создании в структуре департамента экономики и промышленной политики отдела, который будет заниматься развитием туризма в Перми.

«Не вполне правильно говорить, что данные полномочия запрашиваются исключительно с целью реализации национального проекта [«Туризм и развитие гостеприимства»], хотя это очень важная причина для того, чтобы этой деятельностью начать заниматься. Работу отдела предлагается организовать по двум направлениям: взаимодействие с бизнесом и общественными организациями и модернизация инфраструктуры, создание городской инфраструктуры, необходимой для формирования туристического потока. И в этом направлении работа будет уже начата. Мы в ноябре взаимодействовали с Агентством по туризму и молодёжной политике Пермского края в части развития субъектов предпринимательства в этой сфере. Эта работа будет продолжена. Поэтому по итогам первого квартала мы готовы будем отчитаться об этой работе и планах по получению федеральных средств», — заявил заместитель главы Перми Виктор Агеев.

У депутатов возникло несколько вопросов. Так, по словам заместителя председателя Пермской городской думы Алексея Грибанова, изначально была большая дискуссия о том, какому подразделению отдать полномочия по развитию туризма: департаменту культуры или департаменту экономики и промышленной политики. В итоге функции передали департаменту экономики.

«Когда мы сможем увидеть первые результаты работы этого отдела? Через полгода, год или два? Интересно посмотреть, как будет справляться со своими функциями новый отдел по развитию туризма», — спросил он.

По словам замглавы Перми Виктора Агеева, укомплектование штата нового отдела произойдёт в течение первого квартала 2021 года — в январе-феврале. В это же время предполагается утверждение параметров в сфере развития туризма. Тогда же будут представлены первые направления.

По словам депутата гордумы Ильи Лисняка, обычно новая структура создаётся под определённые задачи.

«Здесь я вижу, что отдел создаётся для реализации нацпроекта и для реализации федеральных субсидий. А собственных городских задач у нас тут с самого начала не появляется. Но мы могли бы свои муниципальные проекты в сфере туризма реализовывать, но не предложено ни одного, и администрация не запрашивает ни копейки для этого», — высказал своё мнение Илья Лисняк.

Депутат гордумы Владимир Молоковских поинтересовался, какие требования будут предъявляться к сотрудникам нового отдела. «Это будут финансисты или массовики-затейники?» — спросил он.

Виктор Агеев уточнил, что таких сотрудников будет трое: начальник отдела и двое консультантов. При этом будет сочетание этих двух компетенций, но главным образом речь идёт о людях, которые имеют опыт работы в сфере экономики.

«Первая задача — это привлечение туристического потока в Пермь. Город обладает туристическим потенциалом, но мы не имеем стартовых и финишных точек, как Пермский край. Что касается целевых показателей, то основной — это туристический поток, есть задача по наращиванию туризма и сервиса в экономике города до 2030 года с контрольными точками по годам. Над этой задачей и будем работать», — пояснил Виктор Агеев.

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