Президент поддержал предложения Социального онлайн-форума «Единой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

«Единая Россия» представила новый пакет социальных инициатив, направленных на борьбу с последствиями пандемии и поддержку граждан. Представители волонтёрских центров партии озвучили их на первом Социальном онлайн-форуме, который «Единая Россия» провела в понедельник, 14 декабря. Он собрал добровольцев со всей страны, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Едина Россия» в Пермском крае.

Участие в мероприятии принял президент Владимир Путин. Обращаясь к участникам форума, он отметил, что для «Единой России» как самой массовой партии волонтёрство, повседневная работа в эти месяцы рядом с людьми — это возможность оценить, кто и чего стоит, кто работает от души, а кто для галочки.

В каждом регионе были созданы волонтёрские центры на базе общественных приёмных председателя «Единой России», в которых добровольно работали сотни ребят. Они доставляли продукты, лекарства и необходимые бытовые вещи пожилым людям. В частности, в Пермском крае в период пика пандемии работали более 700 волонтёров. Волонтёрские центры были созданы на базе всех местных отделений партии, что позволило быстро оказывать помощь максимальному числу нуждающихся. Центры работают и сегодня, оперативно выполняя заявки граждан.

С начала пандемии к работе в волонтёрском центре присоединились активисты пермского регионального отделения «Волонтёров Победы». «Помощь ветеранам, людям старшего поколения — это приоритет нашей деятельности. И во время самоизоляции, конечно, мы не смогли сидеть сложа руки. Партии в кратчайшие сроки удалось наладить работу волонтёрского центра, чтобы добровольцы из разных общественных организаций смогли прийти на помощь тысячам жителей Прикамья», — рассказала руководитель Пермского регионального отделения «Волонтёров Победы» Дарья Белякова-Тихонова.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Также с начала пандемии в Пермском крае проводится всероссийская акция «Спасибо врачам». С самого начала в ней активно участвуют представители регионального отделения партии «Единая Россия», активисты волонтёрского центра. Добровольцы развозят дополнительные средства защиты, продуктовые наборы для врачей в COVID-отделения, а также оказывают другую посильную помощь. А в мае региональное отделение «Единой России» передало новые автомобили «Лада Ларгус», брендированные хештегом #СпасибоВрачам, в пользование ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» в Кудымкаре и ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е. А. Вагнера» в Березниках.

По словам главного врача ГБУЗ ПК «Краевая больница им. Е. А. Вагнера» в Березниках Романа Конева, благодаря предоставлению автомобиля появится возможность ещё быстрее оказывать медицинскую помощь населению. «Мы сможем использовать автомобиль для перевозок медперсонала между отделениями, так как корпуса отдалены друг от друга. Также машиной воспользуются мобильные бригады, которые производят забор проб у пациентов на дому на коронавирусную инфекцию», — подчеркнул он.

В ходе форума широко обсуждались и инициативы по расширению социальной поддержки граждан. Так, прозвучало предложение продлить беззаявительный период получения льгот по оплате ЖКХ и действие 30-процентной скидки на оплату пошлин через «Госуслуги». В числе других предложений — страхование учителей и немедицинских работников, которые часто контактируют с людьми в силу профессиональных обязанностей, а также повышение доступности лекарств. Партия прорабатывает вопросы расширения возможности использования маткапитала (например, на оплату частных детских садов), предлагает ввести дополнительную выплату к пособию по беременности и родам, которую можно получить, если встать на учёт в женской консультации на раннем сроке. Также предлагается сохранять выплаты по потере кормильца несовершеннолетним при подработке в каникулы.

Эти предложения были поддержаны президентом. Владимир Путин поручил проработать их и как можно скорее сделать действующими нормами законодательства.

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