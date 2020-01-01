Елена Лодыгина журналист Депутаты гордумы приняли решение о награждении НПО «Искра» почётной грамотой города Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

НПО «Искра»

Константин Долгановский

Во вторник, 15 декабря, на 49-м пленарном заседании Пермской городской думы депутаты поддержали награждение публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Искра»

Почётной грамотой города Перми за вклад в развитие промышленности города. Грамоты получат и двое сотрудников предприятия: инженер-технолог первой категории цеха «сборки и испытания ракетно-космической техники» №200 Светлана Игитова и оператор пятого разряда станков с программным управлением механического цеха №112 Николай Харин.

«Предлагается наградить предприятие за значительный вклад в развитие промышленности Перми и в связи со 65-летием со дня создания организации», — пояснила председатель комитета Пермской гордумы по местному самоуправлению и регламенту Наталья Рослякова.

Также в рамках пленарного заседания было принято решение о награждении знаком отличия Пермской городской думы за вклад в развитие нормотворчества заместителя председателя комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территорий Михаила Черепанова.

«Буду и дальше стараться на благо города Перми и пермяков», — поблагодарил коллег Михаил Черепанов.

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