Елена Синица Прикамье получит 54 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19 Всего регионам на эти цели выделено порядка 2,7 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Правительство РФ выделило Пермскому краю 54 млн руб. на обеспечение лекарствами больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В целом регионам страны на эти цели выделено свыше 2,7 млрд руб. Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

В ноябре на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 5 млрд руб. Решение о выделении дополнительного финансирования было озвучено 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве.

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