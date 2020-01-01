Елена Синица
Прикамье получит 54 млн руб. на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19
Всего регионам на эти цели выделено порядка 2,7 млрд руб.
Правительство РФ выделило Пермскому краю 54 млн руб. на обеспечение лекарствами больных коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В целом регионам страны на эти цели выделено свыше 2,7 млрд руб. Отмечается, что речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
В ноябре на эти цели из резервного фонда правительства было направлено более 5 млрд руб. Решение о выделении дополнительного финансирования было озвучено 15 декабря на заседании президиума координационного совета при правительстве.
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