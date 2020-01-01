Алексей Дёмкин зарегистрировался «ВКонтакте» и Instagram Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

И. о. главы города Перми Алексей Дёмкин 15 декабря зарегистрировался в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

На обеих страничках пока опубликован один одинаковый пост, посвящённый новой должности Дёмкина.

Напомним, 15 декабря депутаты Пермской городской думы утвердили его в качестве и. о. главы города начиная с 16 декабря.

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