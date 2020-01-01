В работе «Ростелекома» произошёл крупный сбой Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пользователи по всей России сообщают о проблемах в работе «Ростелекома», сообщает «Коммерсантъ». Трудности с доступом в интернет возникли у жителей Москвы, Петербурга, Твери, Краснодара, Перми, Екатеринбурга, Новосибирска.

Проблемы с интернетом возникли у более чем 90% пользователей «Ростелекома», ещё по 3% сообщили о неполадках в работе телевидения и телефонной сети.

Компания объяснила проблемы сбоем работы маршрутизаторов. «Утром наблюдалась непродолжительная аварийная ситуация на сети, связанная со сбоем работы маршрутизирующего оборудования. Проблема была оперативно локализована, а к 9:30 работоспособность сети восстановлена»,— сообщили «Коммерсанту» в «Ростелекоме».

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