Мария Сыропятова Самолёт с пермскими авиадвигателями ПД-14 совершил первый полёт Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 16 декабря, состоялся первый полёт МС-21-310 с пермским двигателем ПД-14 (разработка конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель). Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Самолёт находился в полёте 1 час 25 минут и проходил в районе аэродрома Иркутского авиационного завода, филиала ПАО Корпорация «Иркут» (входит в ОАК Госкорпораци «Ростех»).

Полётное задание предусматривало проверки режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости самолёта, а также функционирования его систем.

Напомним, в 2006 году было подписано соглашение о создании двигателя, получившего название ПД-14, головным разработчиком которого стало конструкторское бюро «ОДК-Авиадвигатель», а головным изготовителем — «ОДК-Пермские моторы». Первые наземные испытания ПД-14 прошли в 2012 году, первые лётные — в 2015-м. В 2018 году Росавиация выдала двигателю сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.

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