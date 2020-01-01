В Перми за пять лет должно быть построено 4,2 млн кв. м жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

За 10 месяцев 2020 года, по данным Пермьстата, в Пермском крае было построено 780,5 тыс. кв. м жилья. Это 100,1% к аналогичному периоду прошлого года. За указанный период введено в эксплуатацию 471,3 тыс. кв. м индивидуального жилья и 309,2 тыс. кв. м многоквартирных домов.

Увеличение темпов ввода жилья позволит Пермскому краю выполнить план нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и до конца года ввести в эксплуатацию 1,07 млн кв. м жилья. Реализацию национальных проектов в Пермском крае на личном контроле держит губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, краевой минстрой установил целевые показатели по вводу жилья для муниципалитетов. Так, в Перми в период 2019–2024 гг. должно быть введено в эксплуатацию 4,215 млн кв. м жилья.

Заместитель председателя комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории Пермской городской думы Михаил Бесфамильный отмечает, что, несмотря на пандемию и ограничения, в Прикамье удалось сохранить темпы строительства жилья.

По его словам, это стало возможным благодаря решениям властей (строительство не приостанавливали) и «силе воли» девелоперов. «В России сегодня низкая, по сравнению с европейскими странами, обеспеченность жильём, — говорит депутат. — В результате у нас не самые лучшие условия для проживания. Кроме того, когда мало строят при большом спросе, это приводит к увеличению стоимости 1 кв. м. Плюс в крае сегодня значительный фонд аварийного жилья. Иными словами, если не строить, людям будет некуда переезжать». Он убеждён, что для достижения целей нацпроекта крайне важно установить понятные и долгосрочные правила в сфере градостроительства.

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