В Пермском крае пройдет второй инициативный форум «Бизнес зовёт» Поделиться Поделиться Твитнуть

Во вторник, 15 декабря, в Пермском крае пройдет второй инициативный форум «Бизнес зовёт». В 2020 году — онлайн, но программа по-прежнему интересная и важная сегодня и завтра. Темы сформулированы руководителями отраслевых объединений, поэтому «Бизнес зовёт» — уникальное мероприятие форматов «бизнес для бизнеса» и «бизнес и государство».

Выбирайте темы, которые интересны, регистрируйтесь и участвуйте бесплатно! Бизнес зовёт всех: от маркетологов и HR-ов до владельцев малого и среднего бизнеса! Для каждого гостя найдется своя площадка.

- Площадка «Финансы»: какие они, безоблачные налоговые сервисы, и станет ли бизнесу лучше? Что ждет финансовый рынок в наступающем 2021 году? Антикризисные меры для индустрии развлечений на примере конкретного кейса.

- Площадка «Частная медицина»: возможности частной медицины для оказания полноценной помощи населению.

- Площадка «Строительство»: перспективы перехода на местные строительные материалы.

- Площадка «Индустрия красоты»: новые вызовы малому бизнесу на примере индустрии красоты в связи с развитием института самозанятых.

- Кадровая сессия: какой персонал оказался востребованным в 2020 году, о труде в новых условиях, презентация лучших HR-практик этого года.

- Площадка «Охранные предприятия»: повышение качества услуг на социально значимых объектах региона.

- Площадка «Частное образование»: новые правила, взрослые цели образования и недетские вопросы детского образования.

- Площадка «Региональный ритейл»: изучаем актуальные и необходимые цифры для ритейла.

- Площадка «Маркетинговый стендап от ведущих экспертов по маркетингу»: о новых вызовах в профессии.

- Площадка «Бизнес&спорт 2020»: опыт и возможности предпринимательства в сфере бизнеса и спорта.

- Площадка для производителей non-food: как местному производителю попасть благодаря креативным индустриям на глобальный рынок.

- Площадка «СОобщники»: «фишки» управления и секреты развития разных видов сообществ.

- Площадка «Покупай пермское»: в регионе состоялись отборы на 2-й и 3-й уровни проекта. На церемонии награждения будут вручены знаки «Гарантия качества» и объявлены победители конкурса «Пермский бренд».

Мы подготовили для вас не только деловую программу, но и разнообразие информационных тематических сюжетов, интервью с интересными персонами. Всё это в режиме марафона сразу в четырёх студиях.

Организаторами форума выступают: правительство Пермского края, Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края, союз «Пермская торгово-промышленная палата», центр «Мой бизнес», некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства».

Заходите на наш сайт, изучайте подробную программу и подключайтесь к нам 15 декабря: http://biznes-zovet.ru/. Добавляйтесь в наш чат в Telegram: https://t.me/biznes_zovet. Там мы будем выкладывать новости о подготовке форума, отвечать на ваши вопросы. Будем рады, если этот чат станет для вас площадкой для общения с единомышленниками!

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