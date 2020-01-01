«Азот» направил 32 млн руб. на пожарную безопасность цеха гранулированной аммиачной селитры Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован масштабный проект по внедрению установки пожаротушения в цехе №3А — гранулированной аммиачной селитры. На это направлено 32 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Современной противопожарной системой оборудованы оба агрегата АС-72 и отделение №1 — цеха погрузки продукции. Склад аммиачной селитры также оснащён современными датчиками системы пожаротушения. В хранилище происходит транспортировка и хранение продукта насыпью. В этом помещении переустройство системы пожарной безопасности прошло в полном объёме. Помимо этого, на складе появилась система контроля температуры насыпи аммиачной селитры с применением микропроцессорной техники. Новая технология поможет вести контроль температуры продукта в диапазоне возможного воспламенения.

Серьёзный объём работ проведён и в отделении №1 цеха погрузки продукции, где идёт процесс затаривания и погрузки аммиачной селитры в железнодорожные вагоны и автотранспорт. В помещениях установлены датчики, которые при малейшем задымлении отправляют сигнал о принятии срочных мер по устранению нештатной ситуации, оповещают сотрудников специальным звуковым сигналом и указывают пути эвакуации мигающими световыми табло, расположенными над воротами и дверями.

В цехе внедрён весь комплекс мероприятий по техническому перевооружению дренчерной установки пожаротушения.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Производство развивается, наращиваются объёмы. А соответственно, и оборудование, обслуживающее цех, безусловно, должно обеспечивать надёжность и безопасность производственного процесса. Поэтому мы модернизируем существующие системы, в том числе и пожарной безопасности. Новая противопожарная система, которая установлена в цехе №3А, устроена по последнему слову техники.

В этом году на предприятии проведена колоссальная работа по пожарной безопасности. Современные противопожарные системы оборудованы в более чем 15 корпусах разных цехов предприятия. Также в этом году филиал «Азота» передал пожарно-спасательной части (ПСЧ-24) уникальный насосно-рукавный автомобиль на базе «КамАЗа». Стоимость современной техники составила 13,5 млн руб.

Всего на проекты по пожарной безопасности «Азот» направил 126, 8 млн руб.

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