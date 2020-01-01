Елена Лодыгина журналист В Пермский край поступила вторая партия вакцины от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермь в воскресенье, 13 декабря, была доставлена вторая партия вакцины от COVID-19 — «Гам-Ковид-Вак» — 2,6 тыс. доз.

Вакцину получат врачи трёх больниц в Перми, Чайковском и Березниках. Напомним, вакцинация проводится в Центре по борьбе со СПИД и Чайковской центральной городской больнице. Со следующей недели прививки от COVID-19 начнут делать в березниковской больнице им. Вагнера.

По словам главврача Центра по борьбе со СПИД Евгения Сармометова, после получения первой партии вакцины прививки были сделаны 355 сотрудникам Пермской краевой клинической больницы, городской клинической больницы им. Тверье, кардиодиспансера, Краснокамской горбольницы, городской клинической больницы №4, Пермской станции скорой помощи, а также медикам Осы, Нытвы, Чусового и других территорий. Второй партией вакцины планируется привить врачей и средний медперсонал Перми, Частых, Берёзовки, Очёра, Сивы, Кунгура и др. Таким образом, прививки будут сделаны 2,6 тыс. сотрудников, работающих в «красных» зонах.

По данным министерства здравоохранения Пермского края, добровольная иммунизация населения от COVID-19 начнётся в следующем году, в первом квартале 2021 года, после окончания обычного сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Отметим, вакцина от новой коронавирусной инфекции была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Регистрационное удостоверение получено 11 августа 2020 года. В начале сентября она была введена в гражданский оборот.

Вакцина «Спутник V» состоит из двух компонентов. Сначала делается укол из флакона с синей крышкой. Через три недели — ещё одна инъекция из флакона с красной крышкой. После первой прививки формируется гуморальный иммунитет, после второй эффект закрепляется, формируется более стойкий и длительный клеточный иммунитет.

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