Елена Лодыгина журналист Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти трёх человек во время пожара в частном доме Поделиться Поделиться Твитнуть

Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели во время пожара в городе Кудымкаре троих местных жителей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар произошёл 11 декабря 2020 года около 17:00 в частном жилом доме в Кудымкаре. После того как пожар был локализован, в доме были обнаружены тела женщины — хозяйки дома 1958 года рождения, а также двух мужчин, 1974 и 1954 годов рождения.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили свидетелей, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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