Елена Лодыгина журналист В Пермском крае выявлено 318 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Роспотребнадзор опубликовал актуальные данные по заболеваемости коронавирусом в регионе. В Пермском крае за последние сутки выявлено 318 новых случаев заражения COVID-19. Из них 113 человек проходят лечение в больницах, 205 — амбулаторно.

Среди новых заболевших — 127 мужчин, 186 женщин и пять детей. 83 больным меньше 45 лет, 150 человек находятся в возрасте 45–65, 80 человек — старше 65 лет.

Ежесуточный прирост больных составил 1,3%, коэффициент распространения — 1,02. Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 24 703 человек.

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