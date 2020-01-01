Антикоронавирусный проект «Азота» поддержали врачи Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Проект филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» — «Ладошки здоровья» — поддержала краевая больница им. Вагнера. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Уникальный назидательно-профилактический проект «Ладошки здоровья» стартовал в эфире корпоративного ТВ в октябре текущего года. В его основе — личные истории сотрудников предприятия, которым пришлось столкнуться с инфекцией — COVID-19. Заключительной серией проекта стало интервью врача-инфекциониста краевой больницы им. Вагнера Е. А. Татьяны Танкеевой:

— «Ладошки здоровья» — удивительный проект. Меня поразило то, насколько сотрудники филиала «Азот» открыты. Как они искренне и правдиво рассказывают свои, казалось бы, такие личные истории. Мы все сейчас живём в особенное время, когда необходимо объединиться, всем вместе бороться с этим непростым вирусом. Проект нужный, важный и главное — актуальный для каждого из нас.

Интервью врача Татьяны Танкеевой в рамках проекта «Ладошки здоровья» только за первый день эфира набрало в сети Интернет более 50 тыс. просмотров. Всего в проект вошло 7семь серий, в каждой герои рассказывают о том, как им удалось преодолеть вирус.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

— Идея создания этого проекта возникла, когда к нам в пресс-службу обратился один из сотрудников нашего предприятия. Находясь в больнице всей семьёй, с диагнозом COVID-19, его дети нарисовали картинку с протянутыми к солнцу детскими ладошками. Именно этот рисунок и стал логотипом проекта с названием «Ладошки здоровья». Мы благодарны всем азотчикам, которые откликнулись и согласились на участие в проекте, а также хотим сказать отдельное спасибо врачам — за поддержку и верность профессии.

Тизер проекта «Ладошки здоровья»:

https://vk.com/videos-99792145?z=video-99792145_456239553%2Fclub99792145%2Fpl_-99792145_-2

https://youtu.be/_AqtSP5nuZY

https://drive.google.com/file/d/11egVNMejMSh2iYw7bmCNLeBT4-hrxhF_/view

Интервью врача-инфекциониста краевой больницы им. Вагнера Е. А. Татьяны Танкеевой:

https://vk.com/azottv?z=video-99792145_456239564%2Fvideos-99792145%2Fpl_-99792145_-2

https://youtu.be/3LP_awANI1k

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