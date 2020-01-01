В новогоднюю ночь транспорт будет работать только до 23-х часов Минтранс Прикамья определил режим работы автобусов и трамваев в новогодние дни Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать только до 23:00, и продления, как в прошлые годы, не будет. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на доклад и. о. министра транспорта Пермского края Андрея Алякринского во время заседания правительства 11 декабря.

По его словам, до 10 января перевозчики перейдут на воскресное сокращенное расписание. При этом 1 и 2 января на маршруты выйдет только 50% подвижного состава.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.