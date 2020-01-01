Елена Лодыгина журналист Арбитражный суд признал незаконной продажу жилого дома с торгов в Перми Продажей дома с торгов занималось краевое Росимущества Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края признал законным предписание Пермского УФАС об аннулировании торгов по продаже жилого дома с земельным участком на ул. Екатерининской, 38. Теперь ТУ Росимущества должно аннулировать торги, вернуть заявки участникам и заново объявить аукцион. С иском в арбитражный суд обратился победитель аукциона. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Арестованный дом на ул. Екатерининской продавался с торгов с 31 декабря 2019 года. Извещение разместила специализированная организация — ООО «Симония». Заявки принимались до 30 марта 2020 года, а дата проведения торгов была назначена на 15 апреля. Однако уже в марте торги были приостановлены, исполнительное производство было возобновлено лишь в июне этого года.

ТУ Росимущества по Пермскому краю приняло решение самостоятельно продолжить торги, причём в другой форме — молоточного аукциона — и проводить его только среди тех участников, кто успел направить заявки до приостановления исполнительного производства. Стоимость жилого дома с надворными постройками общей площадью 295,9 кв. м и земельного участка в 1193 кв. м изначально составила 7,305 млн руб.

Пермское УФАС при рассмотрении жалобы выявило нарушения со стороны краевого Росимущества и выдало ведомству предписание об устранении нарушений.

«Дело в том, что ТУ Росимущества в Пермском крае, не обладая статусом организатора спорных торгов, приняло решение самостоятельно продолжить приостановленные более трёх месяцев назад торги по продаже арестованного имущества и без внесения соответствующих изменений в извещение и документацию фактически изменило форму и процедуру торгов на «молоточный» аукцион с закрытым кругом участников. Подобные действия являются неправомерными, а также не обеспечивают конкурентность, открытость и прозрачность проведения торгов», — пояснил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

ТУ Росимущества в Пермском крае не стало оспаривать предписание УФАС. Однако не согласный с выданным предписанием победитель аукциона обратился с иском в арбитражный суд.

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