С понедельника в школы возвращаются ученики 9-х и 11-х классов Ученики других классов средней и старшей школы останутся на удалёнке Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Пермском крае в пятницу, 11 декабря, принял решение продлить режим дистанционного обучения на две недели для учеников средней и старшей школы, техникумов и колледжей пяти городов региона: Перми, Березников, Кунгура, Соликамска и Чайковского.

С учётом того, что через две недели должны начаться зимние каникулы, ученики останутся дома до Нового года.

Под исключение попадают ученики 9-х и 11-х классов — они с понедельника, 14 декабря, возвращаются в школы.

Как отметила на заседании оперштаба и. о. министра образования Раиса Кассина, решение о переводе в офлайн именно этих классов вызвано тем, что ученикам в следующем году нужно сдавать экзамены.

При этом она сообщила, что такое решение «далось нелегко» и стало компромиссом:

«Мы понимаем, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное очное. Но в сложившейся ситуации необходимо учитывать множество факторов, речь идёт о здоровье окружающих. Решение принималось совместно с профильными специалистами из разных ведомств, анализировали количество заболевших, динамику».

В связи с увеличением количества детей, обучающихся офлайн, школам рекомендовано максимально усилить меры эпидембезопасности.

Напомним, на оперштабе 12 ноября было принято решение перевести с 16 ноября на дистанционное обучение сроком на 28 дней учеников с 5-х по 11-х классы пяти городов края, в которых зафиксировано больше всего случаев заражения коронавирусом. Ученики младшей школы, а также школьники всех классов других городов и населённых пунктов региона всё это время учились очно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.