Елена Лодыгина журналист В Перми на набережной появится новогодняя инсталляция «Космическое пространство» За установку светового и звукового оборудования мэрия готова заплатить 2,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: конкурсная документация

Агентство социокультурных проектов Перми объявило открытый конкурс на услуги по техническому обеспечению новогодней инсталляции «Космическое пространство». Работы оценены в 2,4 млн руб.

Инсталляция будет установлена на спуске к нижней части набережной в центре Перми и будет работать с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. В конкурсной документации опубликован эскиз готовой инсталляции. В ней появятся две светящиеся надписи: 2021 и SPACE. Площадка будет оборудована не только световым, но и звуковым оборудованием. Подрядчик должен не только установить оборудование, но и обеспечить его работу, а потом вывезти с набережной.

На конкурс поступили две заявки — от предпринимателя Игоря Йигиталиева и ООО «Реактор-Мир». Итоги конкурса ещё не подведены.

Фото: конкурсная документация

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