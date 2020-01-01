Елена Синица Запуск «Горнолыжного экспресса» переносится на неделю Вместо 12 декабря первый рейс состоится 19 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Запуск «Горнолыжного экспресса» переносится, ориентировочно, на 19 декабря 2020 года. Об этом сообщается в официальных социальных сетях Пермской пригородной компании.

В качестве причины указано:

«Горнолыжный центр «Губаха» сообщил о неготовности центра принять гостей в эти выходные (12 и 13 декабря) по причине недостаточного снежного покрова для комфортного и безопасного катания».

Напомним, электропоезд будет курсировать по маршруту Пермь I — Углеуральская — Пермь I в выходные и праздничные дни. От ст. Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано со временем прибытия и отправления пригородного поезда.

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