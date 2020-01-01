Елена Синица
Запуск «Горнолыжного экспресса» переносится на неделю
Вместо 12 декабря первый рейс состоится 19 декабря
Запуск «Горнолыжного экспресса» переносится, ориентировочно, на 19 декабря 2020 года. Об этом сообщается в официальных социальных сетях Пермской пригородной компании.
В качестве причины указано:
«Горнолыжный центр «Губаха» сообщил о неготовности центра принять гостей в эти выходные (12 и 13 декабря) по причине недостаточного снежного покрова для комфортного и безопасного катания».
Напомним, электропоезд будет курсировать по маршруту Пермь I — Углеуральская — Пермь I в выходные и праздничные дни. От ст. Углеуральская до горнолыжного центра «Губаха» и обратно всех желающих доставит автобус, расписание которого увязано со временем прибытия и отправления пригородного поезда.
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