Елена Синица Жители ПФО считают работу в отрасли ЖКХ наименее престижной Выше всего по статусу жители округа поставили работу в нефтегазовой отрасли Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По мнению 50% жителей Приволжского федерального округа, работа в отрасли ЖКХ наименее престижна. Об этом сообщается в исследовании службы исследований hh.ru.

На втором месте непрестижных работ — образовательные учреждения (31%), затем — отрасли сельского хозяйства и продуктов питания (по 23%). Стоит отметить, что мнения мужчин и женщин по поводу тройки самых непрестижных отраслей совпадают.

В топ престижных направлений жители округа отнесли «нефть и газ» (54%), «информационные технологии» (45%) и добывающую отрасль (26%).

При этом мужчины чаще отдают первенство информационным технологиям, а женщины — области нефти и газа.

Отличается выбор и в зависимости от возраста. Так, люди младше 34 лет и старше 55 лет считают самой престижной работу в IT-отрасли, а в возрасте 35–54 лет выбирают нефтегазовую отрасль.

Респонденты в возрасте 18–24 лет чаще других называют статусной отрасль «СМИ, реклама» (22%): по их мнению, работать там почти так же престижно, как и в нефтегазовых компаниях.

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