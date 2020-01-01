Алиса Окулова Определены застройщики, которые арендуют два участка в Перми для строительства многоквартирных домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Подведены итоги открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков под строительство многоквартирного жилья на ул. Магистральной, 86б и Клары Цеткин, 35. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

На участие в аукционе на право аренды участка на ул. Магистральной, 86б поступило три заявки. Победителем признано ООО «Сити-Строй», с компанией будет заключён договор аренды по начальной цене лота — 15 млн руб . Площадь участка составляет 26,1 тыс. кв. м, срок аренды — 5 лет 6 месяцев.

Победителем аукциона по участку на ул. Клары Цеткин, 35 стало ООО «Специализированный застройщик «СК Альфа». Представители компании обошли девять претендентов и предложили за земельный участок наибольшую цену аренды — 28,8 млн руб. При этом начальная цена участка составляла 13,4 млн руб. Площадь участка — 5,9 тыс. кв. м, срок аренды — 4 года 6 месяцев.

По условиям аукционов, победителям необходимо будет сразу внести арендную плату по своему участку за три года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.