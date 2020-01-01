Мария Сыропятова Задержка с реконструкцией Дворца молодёжи вызвана корректировкой проектно-сметной документации Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский дворец молодёжи

Дворец молодёжи в Перми будет введён в эксплуатацию после реконструкции в 2022 году. Об этом на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальным имуществом Пермской городской думы рассказала замначальника управления капитального строительства мэрии Ирина Чиркова.

По её словам, после начала работ появилась необходимость повторного прохождения экспертизы проекта.

«Многие ждут окончания реконструкции Дворца молодёжи. В чём причина значительной задержки с проведением работ?» — задал вопрос вице-спикер Алексей Грибанов.

«Причины вызваны тем, что при подготовке проектно-сметной документации у подрядчика не было возможности в полном объёме обследовать объект, — ответила Ирина Чиркова. — Объект находился в эксплуатации. При заходе на объект выяснилось, что он был выполнен не по проекту, например, на месте кирпича в некоторых местах были обнаружены железобетонные монолитные участки. Соответственно, проектное решение пришлось корректировать, поскольку были выявлены элементы, которые нельзя было снести».

По словам Ирины Чирковой, сейчас уже выработано проектное решение, направленное на госэкспертизу. После чего в мэрии планируют повторно отработать замечания.

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