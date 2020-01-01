Алиса Окулова На сутки без воды останутся 54 дома Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На этой неделе отключение холодной воды ожидается в 54 домах Свердловского района из-за ремонтных работ. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В пятницу, 11 декабря, с 10:00 на сутки воду отключат в домах, расположенных по следующим адресам:



— ул. Героев Хасана, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 107б, 108, 109/2а, 109/2б, 109/3, 109а, 110, 113, 113а, 115, 115а, 117, 123, 145а, 147, 149/1, 149/3, 149б, 151а, 153, 157, 159, 159/1, 70, 72, 72б, 72в, 74, 76, 78, 78а, 80, 92, 98;

— Бродовский тракт, 1, 11, 11б, 15, 9;

— ул. Василия Васильева, 6, 8;

— ул. Центральная Ферма, 1, 10, 11, 15, 2, 5, 8.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.