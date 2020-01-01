Алиса Окулова Представлен проект бассейна, который разместится рядом с центром фигурного катания на Парковом Строительство спорткомплекса намечено на 2021–2022 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Здание бассейна

Администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал внешний облик здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне Парковом по адресу ул. Шпальная, 2.

Главный фасад здания выходит на ул. Шпальную, а торцевые фасады — во двор жилых зданий.

«В качестве основных цветов спортивного комплекса выступают белый и серый, для подчёркивания композиционных акцентов выбраны светло-бирюзовый и тёмно-бирюзовый цвета, которые ассоциируются с водой. Это подчёркивает назначение здания», — рассказали в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Здание бассейна

Администрация Перми

Площадь спортивного комплекса составит 11,13 тыс. кв. м. В здании планируется разместить бассейн площадью 25 x 21 м на восемь дорожек, бассейн 10 x 6 м — для обучения детей плаванию. Также в здании разместят два зала для подготовительных занятий, зрительские трибуны на 250 мест, тренажёрный зал, спортивный зал и комплекс саун. Строительство планируется начать в 2021 году.

Напомним, что на том же участке рядом с бассейном запланировано строительство регионального центра фигурного катания.

О том, что строительство ледового центра начнётся на Парковом, объявил краевой минспорт ещё в 2015 году. Тогда же краевым властям из муниципальной собственности был передан участок на ул. Шпальной, 2.

В соответствии с техническим заданием, при массовом катании на коньках за два часа на манеж смогут выйти 120 человек, трибуны смогут вместить 250 зрителей. Общая площадь здания составит порядка 12 тыс. кв. м. На первом этаже будут ледовая арена, раздевалки, тренажёрный зал, буфет, сушильные комнаты и другие помещения, на втором этаже — трибуны. Подрядчик должен будет сдать комплекс в эксплуатацию до конца 2022 года.

Центр фигурного катания

Пресс-служба губернатора Пермского края

Ранее властями заявлялось, что строительство центра фигурного катания будет финансироваться из краевого и федерального бюджетов. Причём доля второго будет составлять 200 млн руб., краевого — 100 млн руб.

В ноябре этого года на Шпальной, 2 краевое УКС снесло аварийное здание и расчистило площадку для будущего строительства.

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