Татьяна Сукрушева Пермяка оштрафовали на 40 тыс. руб. за продажу носков с изображением марихуаны При этом у него изъяли 29 пар таких носков Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми индивидуального предпринимателя признали виновным в незаконной рекламе марихуаны — запрещённого в России наркотического растения. Пермяк осуществлял продажу и демонстрацию на витрине отдела в торговом центре 29 пар носков с изображением листьев растения конопли. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского районного суда.

В связи с этим были нарушены требования ст. 46 закона № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» (запрет на пропаганду наркотических средств), а также п. 2 ст. 7 закона № 38-ФЗ «О рекламе» (запрет на рекламу наркотических средств). Предпринимателю назначен административный штраф в размере 40 тыс. руб. с конфискацией рекламной продукции — 29 пар носков.

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