Елена Лодыгина журналист Глава Свердловского района Перми получил представление за нецелевое расходование бюджетных средств Нарушения выявила прокуратура Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Свердловского района проверила расходование средств при реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Как выяснилось, в июне 2019 года администрация Свердловского района Перми и ООО «УК «ЭксКом» заключили договор о предоставлении субсидии в размере 950 тыс. руб. на благоустройство дворовой территории дома №50 на Комсомольском проспекте.

Однако работы были проведены на другой части земельного участка, принадлежащей физлицу и не относящейся к территории многоквартирного дома.

По итогам проверки главе администрации Свердловского района Перми внесено представление об устранении нарушений. Причинами стало бездействие заказчика и исполнителя при проведении кадастровых работ при установлении границ земельного участка.

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