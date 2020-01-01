Елена Синица В России разрабатывается вакцина двойного действия — от коронавируса и гриппа Вакцина будет в виде назального спрея Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В России разрабатывают вакцину одновременно от гриппа и от COVID-19. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ФБГНУ «Институт экспериментальной медицины» Александра Дмитриева.

«Совместно с ЗАО «Биокард» мы разрабатываем бивалентную вакцину против SARS-CoV-2 и одновременно против гриппа с использованием платформы живой гриппозной вакцины», — поясняет Александр Дмитриев.

На данный момент предполагается, что вакцина будет в виде назального спрея. По словам Александра Дмитриева, такой препарат обеспечивает формирование специфического иммунитета на слизистой верхних дыхательных путей, практически в воротах инфекции. Кроме этого, это наиболее щадящий способ введения вакцины для маленьких детей.

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