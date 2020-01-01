Елена Лодыгина журналист Соликамская горбольница заплатит 409 тыс. руб. за перевозку умерших от коронавируса Конкурс рассчитан на вывоз не менее ста тел Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соликамская городская больница объявила аукцион на эвакуацию тел умерших с подозрением и подтверждённым коронавирусом на 2021 год. Всего за следующий год планируется транспортировать 100 тел. Начальная максимальная цена контракта составила 409,3 тыс. руб.

Как сказано в аукционной документации, умерших будут перевозить из горбольницы (Соликамск, ул. Молодёжная, 16) в Березники, в патологоанатомическое бюро на ул. Ломоносова, 102. Таким образом, за перевозку одного умершего медучреждение заплатит чуть больше 4 тыс. руб.

Итоги аукциона будут подведены 21 декабря. Подрядчик должен будет заниматься не только эвакуацией умерших, но и упаковкой, погрузкой тел. Перевозиться тела будут специализированным транспортом в закрытом салоне.

Напомним, по данным на 9 декабря, в Пермском крае зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных за всё время достигло 23 444 человек. Всего напрямую от коронавируса в регионе скончались 772 человека.

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