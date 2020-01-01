Елена Лодыгинажурналист
Соликамская горбольница заплатит 409 тыс. руб. за перевозку умерших от коронавируса
Конкурс рассчитан на вывоз не менее ста тел
Соликамская городская больница объявила аукцион на эвакуацию тел умерших с подозрением и подтверждённым коронавирусом на 2021 год. Всего за следующий год планируется транспортировать 100 тел. Начальная максимальная цена контракта составила 409,3 тыс. руб.
Как сказано в аукционной документации, умерших будут перевозить из горбольницы (Соликамск, ул. Молодёжная, 16) в Березники, в патологоанатомическое бюро на ул. Ломоносова, 102. Таким образом, за перевозку одного умершего медучреждение заплатит чуть больше 4 тыс. руб.
Итоги аукциона будут подведены 21 декабря. Подрядчик должен будет заниматься не только эвакуацией умерших, но и упаковкой, погрузкой тел. Перевозиться тела будут специализированным транспортом в закрытом салоне.
Напомним, по данным на 9 декабря, в Пермском крае зафиксировано 314 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных за всё время достигло 23 444 человек. Всего напрямую от коронавируса в регионе скончались 772 человека.
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