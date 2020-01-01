Елена Синица В Перми экс-сотрудницу полиции осудили на четыре года за растрату и фальсификацию доказательств Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми осудили бывшую начальницу отделения по расследованию преступлений против личности отдела по расследованию преступлений УМВД Перми. Она признана виновной в присвоении и растрате, фальсификации доказательств по уголовному делу и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю.

«Установлено, что в период с 7 ноября 2018 года по 6 сентября 2019 года женщина присвоила и растратила вверенные ей два золотых кольца общей стоимостью 38 тыс. руб. и денежные средства в размере более 1,7 млн руб., которые были изъяты по уголовным делам», — сообщили в СУ СК.

Помимо этого, обвиняемая, «желая уменьшить объём своей работы, сфальсифицировала два протокола осмотра документов и внесла в них заведомо ложные сведения о понятых, подделав их подписи». В действительности эти граждане не принимали участия в следственных действиях.

Суд приговорил её к четырём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 50 тыс. руб.

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