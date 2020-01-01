В дом на Студенческой, 20, где сгорела кровля, начали возвращаться жители Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жители первого подъезде пятиэтажного дома на ул. Студенческой, 20 начали возвращаться в свои квартиры. Об этом сообщили в администрации Перми.

«Сейчас в доме восстановлено электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, ведётся ремонт канализации во втором подъезде, выполнена проверка сетей газоснабжения в 14 квартирах. Началась подготовка парапета к монтажу стропильных конструкций», — пояснили в мэрии.

«Осталось доделать канализацию во втором подъезде. Подрядчик обещает, что в ближайшие несколько дней решит и эту проблему. После этого остальные жители, кроме пятого этажа, если захотят, могут возвращаться домой. На крыше рабочие уже начали подготовку к монтажу стропильных конструкций, их планируется восстановить до конца года. Весь ремонт кровли займёт, ориентировочно, два-три месяца, — сообщил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Напомним, пожар случился утром 3 декабря. В результате сгорело 200 кв. м кровли. Всего в доме зарегистрировано 75 жильцов, им временно предложено разместиться в гостинице «Спутник» при общежитии на бульваре Гагарина, 39а. Этим правом воспользовались 25 человек.

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