Елена Лодыгина журналист В Перми в следующем году начнётся ремонт общественных центров На эти цели в городском бюджете заложено свыше 6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

В следующем году в Перми начнётся ремонт общественных центров. Всего планируется отремонтировать восемь общественных центров в разных районах города. На эти цели будет потрачено 6,2 млн руб. В связи с чем Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям вышло в гордуму с предложением внести изменения в Положение об общественных центрах города Перми, чтобы появилась возможность финансировать из городского бюджета не только капитальный ремонт, но и текущий ремонт помещений. Данный вопрос обсуждался 8 декабря на комитете гордумы по местному самоуправлению и регламенту.

По словам заместителя начальника управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям Елены Тякиной, новые изменения позволят финансировать все виды ремонтных работ, а также формировать объём финансирования.

В ответ на это заместитель председателя Пермской гордумы Алексей Грибанов предложил провести ревизию всех общественных центров на предмет необходимости проведения ремонта и пересмотреть методику расчёта норматива содержания помещений в срок до 6 июня 2021 года.

«Если раньше в общественных центрах проводился только капитальный ремонт, так как денег на текущий ремонт не было, сейчас пробел будет ликвидирован. Единственно, возникает вопрос: а два миллиона на ремонт — это много или мало? Сколько общественных центров получится на эти деньги отремонтировать?» — заявил Алексей Грибанов.

Также в ходе обсуждения депутаты подняли тему внедрения модульных общественных центров. Первый такой центр откроется в Мотовилихинском районе Перми в первом полугодии 2021 года. По словам Елены Тякиной, это пилотный проект, после чего такие же общественные центры будут открываться и в других районах Перми.

Напомним, всего в Перми с 2008 года открыто 43 общественных центра. Создание общественных центров в городе — это такая форма поддержки администрацией Перми органов территориального общественного самоуправления и иных социально ориентированных некоммерческих организаций путём предоставления им в безвозмездное пользование нежилых помещений в целях развития активной деятельности и работы с населением.

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