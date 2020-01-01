Новым председателем «градостроительного» комитета гордумы стал топ-менеджер ПЗСП Михаил Черепанов Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшемся сегодня заседании комитета Пермской городской думы по вопросам градостроительства, развития и планирования территории депутаты, как и писал «Новый компаньон», единогласно избрали председателем технического директора АО «ПЗСП» Михаила Черепанова.

Он занимал должность заместителя председателя комитета. Представляя его кандидатуру, первый вице-спикер Дмитрий Малютин отметил, что у Михаила Черепанова есть большой опыт работы в строительстве. Он инженер по образованию, а с 1991 года работает на ПЗСП, где прошёл путь от инженера до технического директора компании.

Напомним, возглавлявший комитет ранее экс-гендиректор АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин сложил депутатские полномочия. Он назначен и. о. первого вице-мэра администрации города.

Также депутаты избрали заместителем председателя (вместо Черепанова) директора ООО «ОРСО групп» Михаила Бесфамильного.

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