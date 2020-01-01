Думский комитет по вопросам градостроительства, скорее всего, возглавит топ-менеджер « ПЗСП » Председателя должны избрать на заседании 9 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Как стало известно «Новому компаньону», комитет Пермской городской думы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории может возглавить технический директор АО «ПЗСП» Михаил Черепанов. Вопрос об избрании председателя включён в повестку заседания комитета, намеченного на среду, 9 декабря.

Напомним, ранее комитет возглавлял бывший гендиректор «ПЗСП» Алексей Дёмкин, который с 30 ноября решением главы Перми Дмитрия Самойлова назначен первым заместителем главы горадминистрации.

Михаил Черепанов в комитете был заместителем председателя комитета по вопросам градостроительства.

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