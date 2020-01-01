Мария Сыропятова Депутаты гордумы усомнились в расчётах мэрии по поводу бесплатного проезда в транспорте Поделиться Поделиться Твитнуть

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Комитет по экономическому развитию Пермской городской думы обсудил вопрос о льготах при проезде на общественном транспорте. В частности, речь шла о предоставлении права бесплатного проезда для школьников начальных классов, 50%-й скидки на проезд для детей из малоимущих семей и пенсионеров (пенсионеры — только в выходные и праздничные дни). Согласно представленным мэрией данным, потери городского бюджета в год от этих льгот оцениваются в 470 млн руб.

Председатель комитета по экономической политике Арсен Болквадзе усомнился в корректности расчётов выпадающих доходов при предоставлении бесплатного проезда для учеников младших классов (78 млн руб.). «Большая часть школьников ходит в школу рядом с домом и не пользуется общественным транспортом», — отметил Арсен Болквадзе.

Управление экспертизы и аналитики гордумы в своём заключении на инициативу прогнозирует риск того, что, получив право бесплатного проезда, школьники станут чаще им пользоваться и это спровоцирует рост убытков. Кроме того, они обратили внимание на нелогичность предоставления скидки в 50% только одному из членов малоимущей многодетной семьи.

Депутат Пермской городской думы Вероника Куликова предложила сформулировать администрации Перми конкретные вопросы и установить для этого точные сроки.

В итоге депутаты решили вновь вернуться к этому вопросу в феврале.

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