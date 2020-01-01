Елена Лодыгина журналист В гордуме обсудили подготовку к 300-летию Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Архив ИД «Компаньон»

На комитете по социальной политике в Пермской гордуме городской департамент культуры и молодёжной политики отчитался о подготовке к 300-летию. По информации главы департамента Елены Негановой, сейчас идёт доработка концепции проведения праздника, частично завершена работа по инфраструктурным вопросам и продолжается конкурс среди творческих лабораторий на подготовку проекта плана мероприятий.

По её словам, одобрены четыре заявки на проведение ремонта в ДК им. Кирова, ДК им. Калинина, ДК «Искра» и музыкальной школе имени композитора Евгения Крылатова. Также город планирует получить дополнительное финансирование на реставрацию дач Синакевича и Мешкова. На этапе обсуждения находится вопрос и по реставрации ДК им. Солдатова. Но по этому объекту окончательное решение ещё не принято, так как нет научно-проектной документации.

«В середине этого года была представлена предварительная концепция празднования 300-летия. Она обсуждалась. Были вопросы, прозвучали мнения, было предложено отправить концепцию на доработку. Напомним, мы подаём лишь предложения, но утверждать их будем в ходе работы на оргкомитете», — сообщила Елена Неганова.

По словам депутата гордумы Надежды Агишевой, необходимо обратить внимание на то, как законсервированы дачи Синакевича и Мешкова, которые планируется реставрировать, а также ускорить сроки начала реставрации, иначе объекты могут быть утрачены.

Напомним, оба здания были законсервированы в сентябре этого года. Консервация предусматривает защиту оконных и дверных проёмов от несанкционированного проникновения, а также устройство ограждения по периметру участка и круглосуточную охрану.

Дача Мешкова находится на Кировоградской, 178 и построена в стиле «деревянного модерна». Ранее она принадлежала пароходчику, меценату и основателю Пермского классического университета Николаю Мешкову.

Дача Синакевича размещается на Танцорова, 24, раньше принадлежала первому директору оперного театра и бывшему городскому главе Александру Синакевичу.

Как пояснила глава департамента культуры Перми, проектная документация по обоим объектам практически готова. Разработчики теперь её дорабатывают, согласована она будет уже в первом квартале следующего года.

Напомним, в рамках подготовки к 300-летию Перми были созданы оргкомитет, а также межведомственная рабочая группа и отраслевые рабочие группы по разным направлениям «Культура», «Спорт», «Образование», «Здравоохранение», «Объекты культурного наследия», «Капитальный ремонт и фасады», «Транспорт», «Зелёное кольцо» и «Парки и скверы».

В рамках юбилея в Перми запланированы различные мероприятия, в том числе культурно-массовые, молодёжные и исторические. Реставрационные работы будут проводиться на нескольких объектах. Общий объём этих работ оценивается в 134 млн руб. Доля федерального бюджета составит не меньше 66,7 млн руб.

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