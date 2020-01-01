Елена Лодыгина журналист В Прикамье после вмешательства прокуратуры возобновлена выдача молочных продуктов детям Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Березниках прокуратура в ходе проверки обнаружила, что в октябре этого года дети от восьми месяцев до трёх лет не получали сухие молочные каши. Причиной этого стало несвоевременное размещение закупки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам проверки главному врачу березниковской больницы было внесено представление об устранении нарушений. Впоследствии медучреждение заключило контракт на поставку молочных продуктов, выдача которых возобновлена, в том числе и за все предыдущие месяцы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.